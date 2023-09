1/18 ©IPA/Fotogramma

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono stati dei veri protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2023 dal momento che sono apparsi sul red carpet, in coppia, per ben due volte (nei giorni in cui gareggiavano i film interpretati dall'attore romano). Entrambi molto eleganti, hanno sfilato mano nella mano e in un'occasione sono stati raggiunti da una delle loro figlie



Mostra di Venezia 2023, Povere creature di Lanthimos favorito per il Leone d'Oro. DIRETTA