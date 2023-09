Festival di Venezia 2023, le scarpe più strane viste sul red carpet

3/16 ©Getty

Non c'è possibilità per un amante delle calzature di non notare un bel paio di décolleté anche quando l'attenzione è puntata sugli abiti, come succede per gli ospiti del red carpet del Festival di Venezia. Per la Mostra del Cinema 2023 la madrina della kermesse Caterina Murino ha optato spesso per calzature di Roger Vivier il cui stile prezioso e rètro è a dir poco inconfondibile. Ecco le scarpe col tacco e con la fibbia gioiello scelte per completare un tailleur Kiton