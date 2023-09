14/15 ©Getty

Nel pomeriggio l'attenzione del pubblico e dei fotografi è tutta per Holly, pellicola in Concorso della regista belga Fien Troch (al centro, in abito nero). Con lei posano le attrici Greet Verstraete (in abito in seta celeste) e Cathalina Geeraerts (in abito rosso con le balze di tulle). Voto: 6. 5 (per Verstraete); 5 per Troch; 7 per Geeraerts





Holly, tra innocenza e fede. La recensione del film in concorso alla Mostra di Venezia