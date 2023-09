Mostra Cinema Venezia 2023, Lubo ultimo film italiano in gara. DIRETTA

Arriva in competizione nella nona giornata dell'80ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia l'ultimo dei sei italiani del concorso internazionale, Lubo di Giorgio Diritti, tratto dal romanzo Il seminatore di Mario Cavatore. Un libro che ha svelato al regista vicende poco conosciute accadute in Svizzera per cinquant'anni, "portandomi a riflettere sul senso di giustizia, sulle istituzioni, sul senso dell'educare e dell'amare". La pellicola con Franz Rogowski, Christophe Sermet, Valentina Bellè, Noemi Besedes sarà proiettata in Sala Grande alle ore 18.45. Lubo è un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un'invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di portare via i loro tre figli piccoli che, in quanto Jenisch, sono stati strappati alla famiglia secondo il programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada. Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui