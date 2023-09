Chi è Jacob Elordi, l'interprete di Elvis Presley nel film Priscilla

L’attore australiano che interpreta il re del rock and roll nel film in concorso alla Mostra del Cinema diretto da Sofia Coppola è famoso dal 2018 grazie a un ruolo importante nel film "The Kissing Booth", prodotto da Netflix. È diventato un volto noto del piccolo schermo da quando nel 2019 ha iniziato a interpretare Nate Jacobs nella serie televisiva "Euphoria". Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui (vita sentimentale inclusa)