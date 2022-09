Jacob Elordi diventa Elvis nel film Priscilla di Sofia Coppola

Jacob Elordi, che abbiamo visto in Euphoria, è stato scelto per interpretare Elvis Presley nel prossimo film Priscilla diretto da Sofia Coppola. La pellicola sarà l’adattamento cinematografico delle memorie della moglie del re del rock and roll Condividi

Nemmeno il tempo di aver visto il film Elvis di Baz Luhrmann, che a breve ne vedremo un altro in lavorazione. Il bestseller Elvis and Me, libro di memorie di Priscilla Presley, moglie dell'iconico cantante, diventerà una pellicola cinematografica. A dirigerla ci sarà Sofia Coppola, che ha scelto Jacob Elordi per interpretare il re del rock and roll.

I dettagli del nuovo film approfondimento I 15 migliori film biografici sulle star della musica. FOTO Il film sarà intitolato Priscilla e sarà quindi l’adattamento di Elvis and Me di Priscilla Presley del 1985. Oltre a Jacob Elordi, che abbiamo visto in Euphoria e Saltburn, è stata scritturata Cailee Spaeny per interpretare la protagonista Priscilla. Le riprese inizieranno il prossimo autunno a Toronto, con Sofia Coppola che collaborerà per la terza volta con A24, che distribuirà il progetto in Nord America, dopo On the Rock e The Bling Ring. Vision Distribution si occuperà della distribuzione in Italia, con il film che sbarcherà direttamente su Sky Cinema. A livello mondiale, invece, la società scelta per sponsorizzare la pellicola è la Stage 6 Films/Sony Pictures International Releasing. Sofia Coppola, inoltre, si avvarrà di alcuni collaboratori di lunga data come il direttore della fotografia Philippe Le Sourd, la scenografa Tamara Deverell, la montatrice Sarah Flack e la costumista Stacey Battat. Ad aiutare Sofia Coppola nella scrittura del film ci sono Youree Henley e Lorenzo Mieli.

Priscilla al cinema dopo Elvis GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Come abbiamo accennato in precedenza, lo scorso 22 giugno è stato distribuito in Italia il film Elvis. Come si evince dal titolo, l’opera di Baz Luhrmann racconta la vita e la carriera del cantante, sotto forma di flashback basato sui ricordi del Colonnello Tom Parker, che a inizio film compare sul letto di morte. A interpretare il re del rock and roll è stato l’attore Austin Butler. Una scelta che ha convinto Lisa Marie Presley, la figlia del compianto artista, che dopo aver visto due volte il film ha apprezzato la sua performance dicendo che Austin "ha incanalato e incarnato magnificamente il cuore e l'anima di mio padre. Secondo la mia modesta opinione, la sua performance è senza precedenti e finalmente eseguita in modo accurato e rispettoso”. Nel cast figura anche il leggendario Tom Hanks nei panni del cinico manager Colonnello Tom Parker, mentre Priscilla Presley ha il volto di Olivia DeJonge. Il film ha raccolto un grande successo da parte della critica, come mostrato già quando è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes tenuto dal 17 al 28 maggio. In quella circostanza, infatti, fu accolto con 12 minuti di applausi dopo la messa in onda.