I 15 migliori film biografici sulle star della musica. FOTO

Il premio Nobel Bob Dylan è un personaggio così “larger than life” che per raccontarlo serve più di un solo attore. Questo deve aver pensato il regista Todd Haynes quando ha creato assieme allo sceneggiatore Oren Moverman, Io non sono qui. Il film è uno dei biopic musicali più strani mai visti al cinema. Dylan viene infatti raccontato in sette diverse fasi della sua vita da sei diversi attori. Christian Bale, Richard Gere e persino Cate Blanchett interpretano ognuno una faccia diversa della stessa persona, in un film che risulta interessante anche se non si è fan.