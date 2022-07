Jamie Foxx si esibisce a Capri davanti a Leonardo DiCaprio

L'attore premio Oscar per Ray ha fatto sfoggio delle sue note doti canore in una festosa notte isolana. Allo show ha assistito l'amico e collega di set di Django, anche lui ospite del Belpaese Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L’isola di Capri è tradizionalmente un vero ritrovo per le star di tutto il mondo e anche quest'estate è diventata scenario di momenti memorabili, specie per chi è appassionato di vip watching. Gli ultimi, in ordine di tempo, ad essere sbarcati sull'isola amata dai divi internazionali sono Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx che, lungi dall'adottare un basso profilo per non farsi riconoscere dai fan, hanno dato davvero spettacolo alla celebre taverna Anema e Core, nel cuore pulsante dell'isola. L'espressione è certamente appropriata per Jamie Foxx che è stato invitato a cantare dagli animatori della serata in musica. L'attore di Spider-Man: No Way Home non si è fatto pregare ed è diventato padrone del microfono sotto lo sguardo divertito di DiCaprio.



Lo show di Foxx alla Taverna Anima e Core approfondimento Le mete dei vip italiani in vacanza. FOTO Che Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx siano molto amici è cosa nota nell'ambiente almeno fin dai tempi della lavorazione dell'acclamato Django Unchained pellicola del 2012 di Quentin Tarantino che vede i due attori di Hollywood impegnati in ruoli di primissimo piano.

I due divi, entrambi in vacanza in Italia come molti dei loro colleghi d'oltreoceano, si sono riuniti per una speciale serata caprese che si concretizza, per molti ospiti dell'isola campana, in una notte di festa alla rinomata Taverna Anema e Core, nota nel mondo per le serate di musica dal vivo in cui, in un'atmosfera molto informale, i presenti vengono coinvolti nei momenti canori.

Jamie Foxx non è scampato alla tradizione e quando il performer della serata, Gianluigi Lembo, gli ha porto il microfono, si è lanciato in un freestyle condito da un pezzo di Gold Digger, brano scritto da lui con il rapper Kanye West.



FOTOGALLERY Ig @mariahcarey | @kristenanniebell | @Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Vip in vacanza in Italia, da Russell Crowe ad Angelina Jolie Il Bel Paese resta gettonatissima meta vacanziera anche per questo 2022. Non solo per il grande pubblico della Penisola e i famosi personaggi nostrani, ma anche per i numerosi vip internazionali che in queste giornate di luglio hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni giorni di relax immersi nei paesaggi italiani più belli e suggestivi. Anche loro si sono fatti trasportare dalle nostre incredibili tradizioni Lavoro, ma anche vacanza: a Roma Russell Crowe si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope's exorcist diretto da Julius Avery. Nel frattempo però ha accompagnato la sua numerosa famiglia a visitare il Colosseo Lungo soggiorno in Italia per Angelina Jolie, che è impegnata con le riprese del suo nuovo film Without Blood tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Tra un set e l’altro però trova anche il tempo di qualche attimo di relax, tra cene con vista sul Colosseo e concerto dei Måneskin Relax all’isola d’Elba per Jared Leto tra sole, spiaggia, mare e tuffi. È stata proprio la star di Hollywood a condividere su Instagram un tuffo nel mare cristallino dell’isola toscana

Le foto in un ristorante di Capri GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Foxx è stato immortalato in un video che è visibile sul profilo Instagram ufficiale del locale di Capri in cui compare anche l'attore di Titanic con una felpa, il cappellino e il volto protetto da una mascherina, ma non si tratta dell'unico posto che ha fatto sfoggio sui social dei loro illustri frequentatori.

Altre foto di DiCaprio e di Foxx sono comparse sul profilo del ristorante Aurora e si tratta di scatti in cui entrambi posano con la ristoratrice Mia D'Alessio.

Dopo la sosta caprese i fan attendono altri scatti della coppia vip da nuove località del Mediterraneo perché la permanenza sull'isola dei due durerà ancora un po', almeno fino a sabato 30 luglio, giorno in cui saranno entrambi ospiti dell'esclusivo Gala di beneficenza promosso da LuisaViaRoma e Unicef Italia che si annuncia come una imponente parata di star.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taverna Anema e Core Capri (@tavernaanemaecore) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AURORA | Capri (@auroracapri) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie