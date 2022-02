Johnny Cash: ecco le cover più belle, a 90 anni dalla sua nascita

Artista poliedrico, con la sua inimitabile voce ha interpretato più volte canzoni di cantanti e band che stimava: da One, degli U2, passando per No Expectations degli Stones, fino a Hurt dei Nine Inch Nails Condividi

Musicista country apprezzatissimo, ma anche instancabile studioso di tutti i generi musicali: Johnny Cash nasceva 90 anni fa, il 26 febbraio 1932. Artista poliedrico, è sempre andato alla ricerca di canzoni da interpretare: da One, degli U2, passando per No Expectations degli Stones, fino a Hurt dei Nine Inch Nails, cantata poco prima di morire. Alcune delle sue cover sono semplicemente indimenticabili. Ecco una selezione di quelle più famose.

No expectations, The Rolling Stones approfondimento Le 10 canzoni più famose di Johnny Cash No expectations è una delle prime cover incise da Cash. La ballata tinta di country dei Rolling Stones è stata trasformata dall’artista in un brano pieno di sfumature diverse e a tratti anche spagnoleggianti. La versione di Cash si trova al centro dell’album Gone Girl, del 1978.

JOHNNY 99 E I’M ON FIRE, BRUCE SPRINGSTEEN approfondimento Le 10 canzoni più famose di Johnny Cash Con Johnny 99 Cash non ha solo inciso la sua versione di questo classico di Nebraska, ma l’ha usata per dare il titolo a un intero album uscito nel 1983 (solo un anno dopo quello di Springsteen). Nelle mani del cantautore, Johnny 99 diventa quasi un inno da saloon, ma il messaggio del testo resta comunque tragico. La cover di I’m on fire venne invece registrata per un album tributo a Springsteen che uscì nel 2000 (Badlands: A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska). Si tratta di un’interpretazione graffiante del racconto di un viaggio verso la fine della notte e del desiderio.

Rusty Cage, Soundgarden Rusty Cage venne interpretata da Cash nel suo album del 1996 Unchained. Si tratta di un adattamento fuori dal comune, a tinte quasi gotiche. L'interpretazione dell'artista fu così incisiva che, durante diversi concerti, la band dei Soundgarden introdusse la canzone con una dedica speciale per Cash.

One, U2 approfondimento Bono degli U2: "Non mi piace il nome del gruppo" Con toni molto più gravi rispetto all’originale, la versione di Cash di One, una delle canzoni simbolo degli U2, è un testo quasi sussurrato, ma al contempo interpretato con un’incisività tutta nuova e sulle note di un arrangiamento quasi totalmente acustico. Il brano venne registrato per il disco American III: Solitary Man del 2000.

Redemption Song, Bob Marley approfondimento Bob Marley, i brani più belli Inaspettato, ma con un esito meraviglioso, è il duetto di Cash con Joe Strummer dei Clash per la cover di Redemption Song di Bob Marley. È il 2002 e Johnny Cash è ormai da lungo tempo tormentato dal diabete e chiuso in casa. Passa il tempo che gli resta a incidere la sua voce sui pezzi di altre band e cantanti che ha amato. Joe e Johnny si accordano per unire le loro voci nel testo del cantautore giamaicano, con Joe che suona la chitarra per la melodia. Nel dicembre di quello stesso anno Strummer morirà d’infarto, mentre Cash, nel settembre del 2003, si arrenderà al diabete.