Brother and Sister trailer del film con Marion Cotillard a Cannes 2022

Frère et Soeur, questo il titolo originario della pellicola Brother and Sister di Arnaud Desplechin che verrà presentato al 75esimo Festival di Cannes. Il film rivela delle complesse dinamiche familiari, in particolare il difficile rapporto tra una sorella, interpretata da Marion Cotillard, e un fratello, l’attore Melvil Poupaud. La Collider Exclusives ha rilasciato il trailer in francese, con i sottotitoli in inglese.

“Mi ci sono voluti dieci anni per capire che l’odio aveva letteralmente preso il sopravvento su di me.” Dice nel trailer la Cotillard. “Quando mi vede - le fa eco Louis - “scappa via, inorridito.” Il legame di fratellanza che li unisce potrebbe essere ritrovato grazie al padre che, da un letto di ospedale, cerca di aiutarli a capire l’importanza del loro rapporto. Alice dice al padre “Non lo perdonerò mai per quello che ha fatto” facendo infittire il mistero sugli accadimenti che li hanno allontanati anni fa.

La trama e il cast

Ecco la sinossi di Brother and Sister: Louis e Alice sono fratello e sorella. Lei è un’attrice, lui un insegnante e poeta. Per più di 20 anni Alice ha odiato suo fratello. In tutto questo tempo i due non si sono visti. Quando i genitori vengono coinvolti in un terribile incidente, Louis e Alice sono costretti ad affrontarsi.

Il regista è Arnaud Desplechin che, insieme a Julie Peyr, ha curato anche la sceneggiatura. I protagonisti principali sono Marion Cotillard, nel ruolo di Alice, e Melvil Poupaud, che interpreta Louis, rispettivamente sorella e fratello. Tra gli altri attori nel cast troviamo Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou, Patrick Timsit, Abel Joël Cudennec, Cosmina Stratan, Francis Leplay, Max Baissette de Malglaive, Nicolette Picheral, Clément Hervieu-Léger, Alexandre Pavloff.

Marion Cotillard, l’ultima diva di Francia

La splendida attrice francese è stata denominata l’ultima diva di Francia per la sua bellezza senza tempo e il suo innegabile talento. Nata a Parigi il 30 settembre del 1975, è diventata nota nella sua nazione di origine grazie a Taxxi (1998), Taxxi 2 (2000) e Taxxi 3 (2003). La sua interpretazione di Lilly Bertineau, in Taxxi 1, le è valso il Premio César nel 1999 come Migliore Promessa Femminile. Molto note le sue collaborazioni con grandi registi come Tim Burton, Ridley Scott, Woody Allen e Christopher Nolan. Tra i suoi film più famosi ricordiamo Un’ottima annata (Ridley Scott, 2006), Inception (Christopher Nolan, 2010), Midnight in Paris (Woody Allen, 2011) e tanti altri. Nel 2007 ha prestato il volto a Edith Piaf ne La vie en rose di Olivier Dahan. La sua magistrale interpretazione le è valsa un Golden Globe, un BAFTA, il Premio César e il Premio Oscar come Migliore Attrice Protagonista nel 2008.