Mostra del Cinema di Venezia 2023, oggi Matteo Garrone. DIRETTA

L'ottava giornata dell’80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia vede due film in Concorso: Io Capitano di Matteo Garrone e Origin di Ava DuVernay. Tra i Fuori Concorso spicca la serie Znam Kako Dises (Conosco la tua anima) della vincitrice dell'Orso d'Oro a Berlino e candidata all'Oscar Jasmila Zbanić, mentre a Orizzonti Extra debutta In the Land of Saints and Sinners con Liam Neeson e alla Settimana della Critica arriva About Last Year di Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, unico film italiano in gara. Sergio Castellitto riceverà il Premio Pietro Bianchi attribuito dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Molte le star sul tappeto rosso per le anteprime (LE PAGELLE AI LOOK).

Gli approfondimenti: