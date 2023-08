Isabelle Huppert è la nuova brand ambassador di Balenciaga

Huppert e Amnuaydechkorn primi brand ambassador

Con la nomina a brand Ambassador di Balenciaga per Isabelle Huppert si apre ufficialmente una stagione intensa che la vedrà ancora più protagonista del mondo della moda, un universo nel quale ha già fatto diverse incursioni che hanno convinto gli addetti ai lavori e i fan.

Chi ha seguito le ultime sfilate di Parigi ricorderà certamente la camminata dell'attrice durante la presentazione della collezione Haute Couture Fall 2023-24 che è andata in scena nell'abituale scenari dell'atelier della casa di moda. Huppert, con i capelli effetto bagnato e l'aria catatonica ed impassibile (un'uscita che ha certamente colpito gli osservatori) ha sfilato con un black dress interamente ricoperto di paillettes, uno dei più belli disegnati da Demna Gvasalia per la prossima stagione.

A quella apparizione era seguita la pubblicazione della campagna pubblicitaria scattata come d'abitudine senza troppi fronzoli dalla Maison che ci tiene a presentare i capi in un'atmosfera da atelier vecchio stile, per non dimenticare le origini del grande Cristóbal Balenciaga, il couturier e fondatore del brand.

Nel ritratto in bianco e nero usato da Balenciaga per onorare la nuova brand ambassador, Huppert appare invece bella e affascinante come sempre, vestita in maniera sofisticata, con un blazer scuro, in pieno stile parisienne.

Nella sua prima dichiarazione l'attrice scrive di essere elettrizzata per l'inizio di questa nuova avventura con Balenciaga che immagina la moda come una forma d'arte, una cosa in cui anche lei crede fortemente.