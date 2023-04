Le scarpe basse, in raso effetto used, sono disponibili dal 39 al 46 e sono state indossate in sfilata da uomini. Le calzature della collezione Primavera/Estate 2023, l'ennesima provocazione di Demna Gvasalia, vanno a ruba

Molto si è detto a proposito della sfilata di Balenciaga dello scorso ottobre finita sulle cronache per la location post-apocalittica e a dir poco impressionante - una buca di fango umida e buia - e per un modello d'eccezione, Kanye West, che aveva aperto lo show in qualità di amico del designer Demna Gvasalia ed estimatore dello stile del marchio.

Le Leopold di Balenciaga: dal 39 al 46

Solo i più attenti avevano notato le Leopold a piedi dei modelli di Balenciaga durante la sfilata della P/E 2023 perché le scarpe basse erano forse il pezzo meno evidente all'interno di look composti da creazioni in grado di catturare maggiormente l'attenzione del pubblico (vedi i boa in stile giocattolo, originali e sgargianti su look scuri); anche i pantaloni cargo a cui le ballerine sono state abbinate in passerella non hanno contribuito a dare alle sopracitate scarpe il peso che, invece, hanno assunto in seguito, quando sono state poste da Balenciaga in mezzo alle altre calzature da uomo.

In poliestere satinato, effetto raso used, un po' vissuto, le Leopold si presentano come delle ballerine classicissime e, al pari di altre ballet shoes prestate alla quotidianità, hanno anche un fiocchetto sottile in tinta sulla punta (rotonda) come abbellimento. Con una disponibilità di numero dal 39 al 46 le Leopold sono state pensate da Gvasalia per gli uomini, anche se questa considerazione, ora come ora, lascia il tempo che trova e non ce la aspettiamo certamente da un designer la cui creatività è sempre stata al servizio di una moda orientata all'abbattimento delle barriere tra i generi. Non sorprende, quindi, che le Leopold siano oggetto del desiderio di chiunque sia in grado di calzarle e che stiano andando a ruba nonostante il prezzo di vendita al pubblico che è di settecentocinquanta euro.