3/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni

Il selfie di rito consente di apprezzare a pieno il beauty look della modella e imprenditrice per i suoi giorni francesi e quindi l'hairstyle in stile Botticelli realizzato da Andrea Soriga e il make-up di Mara De Marco con rossetto scarlatto e accenti chiari per gli occhi. Anche Chiara Ferragni non ha resistito alla chioma da venere, un'acconciatura naturale caratterizzata da onde leggere e morbide, decisamente la tendenza più seguita per l'estate 2022

