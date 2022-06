Chiara Ferragni con il top di Jean Paul Gaultier: "My body, my choice"

L'imprenditrice ha scelto un capo altamente simbolico per esprimere vicinanza alle donne americane nei giorni in cui si accende la protesta contro la sentenza dell'Alta corte in materia di aborto

I social media sono diventati la piazza virtuale delle roventi proteste del mondo contro la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha deciso di lasciare ai singoli Stati la facoltà di decidere sull'interruzione delle gravidanze per le donne americane. Al coro di disapprovazione indirizzato alle istituzioni a stelle e strisce si è unita anche Chiara Ferragni che, attraverso i suoi profili social seguiti da milioni utenti di tutto il mondo, ha lanciato un messaggio inequivocabile e lo ha fatto, ancora una volta, attraverso un capo d'abbigliamento, un top di Jean Paul Gaultier altamente simbolico . A corredo delle foto, l'imprenditrice ha scritto a lettere maiuscole il noto slogan che in questi ultimi giorni campeggia sui cartelloni e nei post dei manifestanti: “ My body, my choice ”.

Il top con stampa effetto nudo di Jean Paul Gaultier

approfondimento

Chiara Ferragni, tutti i look della sua vacanza a Portofino

Non può restare in silenzio Chiara Ferragni davanti alla questione dell'aborto negli States, di fatto la negazione di un diritto costituzionale sancito da cinquanta anni che fa fare molti passi indietro alle donne americane.

L'imprenditrice, da sempre a sostegno delle battaglie che opprimono le minoranze e molto sensibile alle cause del mondo femminile, ha usato i suoi profili social per esprimere il suo dissenso per la sentenza dell'Alta corte.

Nelle foto che sono apparse sul suo profilo Instagram, seguito da quasi ventiquattro milioni e mezzo di follower, la Ferragni ha esibito con fierezza un top stampato effetto nudo, una creazione firmata Jean Paul Gaultier, realizzata in collaborazione con Lotta Volkova, stilista e fashion stylist di brand di culto come Vetements di Demna Gvasalia, anche direttore creativo di Balenciaga.

Il capo, irriverente e provocatorio, riproduce con effetto realistico il corpo nudo femminile ed è stato indossato per esprimere vicinanza e sostegno alle donne americane, private del diritto di scelta sulla gestione delle gravidanze, dunque del proprio corpo.

Nelle foto su Instagram due adesivi a forma di cuore coprono i capezzoli dei seni della stampa del top, un espediente necessario per evitare la censura del post da parte social di Meta che in materia di nudo femminile osserva politiche molto rigide e restrittive. L'accorgimento non è stato invece necessario per Twitter dove le foto sono disponibili nella versione originale.