2/15 ©Ansa

Kim Kardashian, da anni ormai molto attiva nel campo della giustizia penale e da poco ammessa a sostenere l’esame per diventare avvocato in California, in una storia sul suo profilo Instagram si è detta “inorridita” dalla sentenza. “In America le pistole hanno più diritti delle donne”, ha aggiunto

