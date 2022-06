Billie Eilish, nuova canzone che parla di aborto e di Depp/Heard

La cantautrice statunitense durante il concerto a Manchester del 7 giugno si è esibita cantando un brano inedito che ha detto di aver "appena scritto" assieme a suo fratello. Si tratta di un pezzo in cui fa riferimento alla battaglia per i diritti all’aborto in USA e anche al processo di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard

Billie Eilish ha scritto assieme a suo fratello una nuova canzone che parla sia della battaglia per i diritti all'aborto che si sta combattendo negli Stati Uniti sia di un altro tema molto dibattuto in USA (e non solo lì), ossia il processo di Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard.



La cantautrice statunitense si è esibita per la prima volta con questo brano durante il suo concerto a Manchester del 7 giugno 2022, dicendo sul palco che lei e il suo fedele co-autore, ossia il fratello Finneas O'Connell, hanno "appena scritto" questa canzone.



La traccia presenta un testo che sembrerebbe fare riferimento a recenti avvenimenti accaduti negli Stati Uniti, incluso il processo per diffamazione con cui la star di Pirati dei Caraibi ha trascinato in tribunale l'ex consorte.

Quindi Eilish parla (anzi: canta) del processo sulla bocca di tutti, ossia quello Depp/Heard, processo vinto da Johnny Depp, poiché la giuria ha riconosciuto che l'attore è stato diffamato da Amber Heard quando lei nel 2018 ha scritto un editoriale sul Washington Post in cui si definiva una vittima di violenza domestica, alludendo alle accuse che aveva rivolto all’ex. Tuttavia la giuria ha anche riconosciuto che lo stesso Depp avrebbe diffamato Heard durante la sua lotta per combattere le accuse, quindi ha deciso di far pagare a lei 10 milioni di dollari e a lui 2 milioni di dollari, entrambe cifre per i danni conseguenti alla diffamazione l’uno dell’altra e viceversa.



Johnny Depp reso protagonista nel tour inglese di Eilish

Durante il suo tour nel Regno Unito, Billie Eilish ha quindi reso protagonista Johnny Depp. Benché non fosse necessario renderlo protagonista, visto che parliamo del divo che più di tutti è tornato alla ribalta in questo periodo. Proprio un altro tour nel Regno Unito l'ha visto recentemente massimo protagonista: ci riferiamo alla tournée del chitarrista e cantante inglese Jeff Beck, musicista amico e collaboratore di Depp al quale l'attore-chitarrista si è unito durante i live inglesi. E tra poco la star arriverà anche in Italia, al seguito di Jeff Beck.



La canzone non ancora pubblicata

Il brano in questione non è stato ancora pubblicato ma l'artista l'ha voluto eseguire in anteprima davanti ai fan del concerto a Manchester.



"Internet è impazzito guardando le star del cinema sotto processo, mentre stanno ribaltando Roe vs Wade", ha cantato Eilish, riferendosi quindi anche alla battaglia per i diritti di aborto in America.



Se la prima parte dedicata al processo delle star del cinema è lampante per chiunque, forse lo è un po' meno il riferimento a Roe contro Wade (Roe vs Wade in inglese). Si tratta di una storica sentenza pronunciata nel 1973 dalla Corte suprema degli Stati Uniti d'America e rappresenta uno dei principali precedenti riguardo alla legislazione sull'aborto.



Norma McCorvey, chiamata con il nome di Jane Roe per tutelarne la privacy, è una donna nata in Louisiana nel 1947 che all'età di 16 anni ha sposato un uomo violento da cui ha avuto due figlie. Incinta del terzo figlio, è stata contattata da un team di avvocate (tra cui la famosa Sarah Weddington) che hanno portato il caso in tribunale per affermare il diritto di Norma ad abortire. L'avvocato Henry Menasco Wade rappresentò lo stato del Texas nel processo del 1970. Dunque le parole del brano di Eilish “stanno ribaltando Roe vs Wade" sono un chiaro riferimento a ciò che sta accadendo in America circa le leggi sull'aborto.



All'AO Arena di Manchester

La cantante ventenne si è esibita assieme al fratello co-autore, Finneas O'Connell, sul palco dell'AO Arena di Manchester.



La coppia si è seduta su due sgabelli e mentre Finneas suonava la chitarra acustica per questa canzone lenta e malinconica, Billie ha spiegato al pubblico la genesi.

"Questo è quello che abbiamo appena scritto e volevamo solo suonare per voi”, si sente affermare alla folla dalla popstar in un video pubblicato sui social media (che potete guardare alla fine di questo articolo).



Questa è stata la prima esibizione in Inghilterra di Billie Eilish da quando ha suonato al festival di Reading nel 2019. La popstar si prepara inoltre a salire sul prestigioso palco del festival di Glastonbury, che si terrà alla fine di giugno.



Di seguito potete guardare il video pubblicato sui social media in cui Billie Eilish annuncia e canta la nuova canzone che parla del processo Johnny Depp/Amber Heard e dei diritti all'aborto.