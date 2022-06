Johnny Depp suonerà con Jeff Beck in Italia nel tour estivo, ecco dove

L'attore è anche un notevole chitarrista e, dopo la sua esibizione a sorpresa a Sheffield (in Inghilterra), tornerà a suonare con l'amico e collega musicista britannico in alcune date che si terranno quest'estate nel nostro Paese. Ecco tutte le informazioni, per andare a sentire suonare dal vivo il divo. Per adesso dei quattro show attesi in Italia soltanto in uno la presenza della star di “Pirati dei Caraibi” è data per certa

È proprio questo lo show che si preannuncia uno spettacolo imperdibile, dato che farà parte della formazione della band una mega star del calibro di Johnny Depp. L'attore-musicista l'ha raggiunto in Gran Bretagna per gli ultimi live. I due erano già stati stretti collaboratori: hanno pubblicato nell'aprile del 2020 la cover di John Lennon, “Isolation”, registrata un anno prima e in programma per essere data alle stampe molto più tardi ma improvvisamente svelata perché l'isolamento a cui la pandemia ha costretto tutto il mondo l’ha resa urgente più che mai, visto il titolo (e il testo) assai significativi.

Nelle ultime ore l’ex Yardbirds ha annunciato nuove date del suo tour in cui è attualmente impegnato, tournée che lo porterà a esibirsi anche in Italia. Alle date già programmate da noi - ossia quelle di Perugia, Gardone Riviera e Pordenone - è stata appena aggiunta una nuova esibizione: quella che si terrà presso l’Arena della Regina a Cattolica il prossimo 21 luglio.

Il concerto di Cattolica

approfondimento

I migliori film di Johnny Depp

Il live di Cattolica si aggiunge a quelli già programmati in precedenza, ossia a Perugia, Gardone Riviera e Pordenone. Mentre per quanto riguarda le altre tre città italiane non si ha la certezza che Depp presenzierà sul placo, nello show atteso a Cattolica ci sarà senz’altro. Il divo negli ultimi tempi è protagonista dei tabloid non per la sua arte ma per il processo intentato contro la sua ex moglie Amber Heard, quindi benvenga tornare a parlare di lui per le sue doti professionali!



Sul sito web di D’Alessandro e Galli sono disponibili i biglietti di tutti i concerti italiani di Jeff Beck.

Questo tour europeo è il grande ritorno in veste live dell'artista inglese, da quando suonò nel settembre 2019 al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti.

Alcune delle nuove date programmate nelle ultime ore per il tour facevano parte della tournée che il chitarrista avrebbe dovuto tenere nel 2020, annunciate prima dello scoppio della pandemia e poi cancellate.