Johnny Depp a sorpresa sul palco del concerto di Jeff Beck in UK

Fresco di processo per diffamazione (che lo ha reso massimo protagonista dei tabloid in queste settimane), l’attore ha fatto un'apparizione a sorpresa domenica 29 maggio a Sheffield, in Inghilterra, durante il concerto di Jeff Beck. Il divo infatti non è soltanto un attore ma è anche un dotato chitarrista. Si è unito a Beck sul palco per eseguire con lui la loro canzone del 2020, ossia "Isolation” (remake del successo di John Lennon del 1970). Hanno suonato anche cover di Marvin Gaye e Jimi Hendrix

Johnny Depp è apparso a sorpresa domenica 29 maggio sul palco del concerto di Jeff Beck a Sheffield, in Inghilterra.



Fresco di processo per diffamazione (che l’ha reso protagonista dei tabloid in queste settimane), l’attore ha stupito tutti sbucando sul palco del leggendario chitarrista e cantante britannico, grande amico di Depp nonché suo collaboratore.



Il divo di “Pirati dei Caraibi” infatti non è soltanto un attore ma è anche un dotato chitarrista. Si è unito a Beck eseguire con lui la loro canzone del 2020 "Isolation”, remake del successo di John Lennon del 1970.

Hanno suonato anche altre due cover, una di Marvin Gaye e una di Jimi Hendrix (rispettivamente "What's Going On" e "Little Wing”).



Lo testimoniano diversi video emersi online, in cui si vedono (e si ascoltano) Jeff Beck e Johnny Depp assieme a fare faville sul palco.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Depp è un chitarrista rinomato, membro della band Hollywood Vampires (in cui suona con Alice Cooper e Joe Perry).



Il duetto tra Depp e Beck che rifanno “Isolation” era stato registrato nel 2019 e un anno dopo, nell’aprile 2020, è stato presentato al pubblico. Una data non casuale, come i diretti interessati avevano dichiarato allora: "Abbiamo deciso che adesso è il momento giusto per farvelo ascoltare". “Isolation” parla di solitudine, paura, difficoltà, riferendosi ai sentimenti provati da Lennon alla fine della sua "storia d'amore" con i Beatles ma che rappresenta in maniera incredibilmente convincente i sentimenti di tutto il mondo provati in pandemia.



“Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale 'isolation' che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare. Ascolterete di più di me e Johnny tra un po', ma nel frattempo speriamo che troviate conforto e solidarietà in questa nostra take del classico di Lennon”, ha scritto Jeff Beck il 16 aprile 2020, condividendo su Instagram un video in cui si sente “Isolation” fatta da lui e l’amico.



Potete ascoltare “Isolation” fatta da Jeff Beck e Johnny Depp nel post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo.