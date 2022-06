Sharon Stone ha perso nove figli a causa di aborti spontanei

Lo ha rivelato lei stessa commentando un post su Instagram del magazine People in riferimento a un articolo sulla ballerina Peta Murgatroyd (star di 'Dancing with the Stars'), nel quale si parla della sua esperienza traumatica di un aborto spontaneo. L'attrice di Basic Instinct, oggi madre di tre figli adottivi, ha voluto condividere il suo dramma per dare sostegno alle donne invitandole a non sentirsi sole

Sharon Stone (qui tutte le news) ha perso nove figli a causa di aborti spontanei. Lo ha rivelato lei stessa commentando un post su Instagram del magazine People in riferimento ad un articolo sulla ballerina Peta Murgatroyd, di 'Dancing with the Stars', nel quale si parlava della sua esperienza traumatica di un aborto spontaneo mentre il marito Maks Chmerkovskiy si trovava in Ucraina. Commentando il post, la star hollywoodiana ha raccontato dei suoi nove aborti e ha sottolineato che si fa in modo che le donne che hanno perso un bambino si sentano come un qualcosa che devono sopportare da sole con un senso di fallimento.