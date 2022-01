The Flight Attendant 2, Sharon Stone entra nel cast della serie tv

L’attrice candidata all'Oscar è salita a bordo per la seconda stagione dello show in cui la ex Penny di Big Bang Theory interpreta l’assistente di volo alcolizzata Cassandra "Cassie" Bowden. La diva di “Basic Instinct” e “Casinò” interpreterà Lisa, la madre separata di Cassie. A riportare per primo la notizia è stato il sempre beninformato magazine statunitense "Deadline"

Sharon Stone è entrata a far parte del cast di The Flight Attendant 2, la seconda stagione della serie televisiva con protagonista Kaley Cuoco nei panni dell’assistente di volo alcolizzata Cassandra "Cassie" Bowden.



La diva di Basic Instinct e Casinò interpreterà il ruolo ricorrente di Lisa Bowden, la madre separata di Cassie. A riportare per primo la notizia della “salita a bordo sull’aereo di HBO Max” - per dirla rimanendo in tema - dell’attrice candidata all'Oscar è stato il sempre beninformato magazine statunitense Deadline.



Il personaggio che Sharon Stone andrà interpretare è una donna che per una vita intera ha cercato invano di affrontare e di risolvere i problemi di alcolismo della figlia. Adesso ormai mostra di non avere più pazienza e nemmeno quella buona volontà che un tempo la caratterizzava.



Insieme a Cuoco e Stone, il cast del secondo capitolo di The Flight Attendant includerà i personaggi abituali della serie interpretati da Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez.



Ci saranno anche parecchie new entry: vedremo Mo McRae, Callie Hernandez, JJ Soria (Joseph Julian Soria), Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo calarsi nei panni di nuovi personaggi, anche loro in ruoli ricorrenti.



Ritorneranno inoltre come guest star ricorrenti Knight e Audrey Grace Marshall.