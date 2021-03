The Flight Attendant 2, i nuovi episodi in arrivo nel 2022

La seconda stagione della serie candidata ai Golden Globe arriverà nella primavera del 2022, stando a quanto rilanciato da Deadline. La prima, invece, andrà in onda prossimamente in prima tv per l'Italia su Sky

Kaley Cuoco è reduce da un 2020 di grande successo che l’ha vista debuttare in un ruolo che le ha regalato grande consensi da parte di pubblico e critica. Infatti l’attrice , classe 1985, è stata tra le protagoniste indiscusse della settantottesima edizione dei Golden Globe grazie proprio alla serie The Flight Attendant.

The Flight Attendant, la seconda stagione in arrivo nel 2022

The Flight Attendant è il nuovo progetto dell’attrice che ha divertito ed emozionato milioni di spettatori di tutto il mondo con The Big Bang Theory. Kaley Christine Cuoco, questo il suo nome all’anagrafe, ha riscosso grande successo, ricevendo anche una prestigiosa nomination ai Golden Globe nella categoria Miglior attrice in una serie commedia o musicale grazie al ruolo di Cassie Bowden; parallelamente, The Flight Attendant è stata nominata anche come Miglior serie commedia o musicale.

Nelle scorse ore Deadline ha rilanciato la notizia comunicata da Jason Kilar, CEO della WarnerMedia, riguardante la data di distribuzione dei nuovi episodi, che arriveranno tra circa un anno, più precisamente nella primavera del 2022; sconosciuta al momento la data precisa del debutto.