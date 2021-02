Lacrime di felicità per uno dei momenti che l’attrice ricorderà sicuramente per il resto della sua vita. Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature per la settantottesima edizione dei Golden Globe , tra le nominate anche Kaley Cuoco .

Kaley Cuoco: le nomination ai Golden Globe 2021

Tina Fey e Amy Poehler condurranno la manifestazione, che ha subito uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le due attrici avranno il compito di tenere le redini dello show da due sedi diverse accompagnando il pubblico nel corso della serata che ogni anno attira la curiosità di milioni di persone.

Kaley Cuoco, classe 1985, sarà tra le protagoniste dell’evento grazie alla nomination come Miglior attrice in una serie commedia o musicale per il ruolo di Cassie Bowden, protagonista della serie The Flight Attendant.

Il nuovo progetto dell’attrice statunitense, affermatasi a livello mondiale con l’iconica The Big Bang Theory, concorrerà come Miglior serie commedia o musicale.