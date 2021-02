Il trailer si apre raccontando il rapporto della protagonista con sua madre, interpretata da Amy Poehler, per poi lasciare spazio alla sedicenne, stanca dell’ambiente sessista della scuola e desiderosa di dare il via a una rivoluzione.

Amy Poehler, è tra i volti più noti nel mondo dell’intrattenimento grazie a una lunga carriera che l’ha portata a riaprire vari ruoli: da attrice a sceneggiatrice passando anche per quello di regista.

Negli anni Amy Poehler ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, una vittoria ai Golden Globe come Best Actress – Television Series Musical or Comedy e un trionfo ai Primetime Emmy Awards nella categoria Outstanding Guest Actress in a Comedy Series.