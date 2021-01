Golden Globes 2021, a Jane Fonda il premio alla carriera

Va a Jane Fonda il prestigioso Cecil B. DeMille Award ai prossimi Golden Globe. L'83enne attrice, che ha recitato in 57 film più alcuni programmi televisivi, lo riceverà - come riporta People - nel corso della serata di assegnazione dei premi, il prossimo 28 febbraio a Los Angeles.

Il premio Golden Globe (Golden Globe Award) è un riconoscimento statunitense assegnato ogni anno, dal 1944, ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione. Insieme al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisione) è il maggiore riconoscimento nel settore cinematografico e televisivo. La 78a edizione sarà trasmessa in diretta negli Usa su Nbc.

Jane Fonda (New York, 21 dicembre 1937) ha vinto due premi Oscar come miglior attrice protagonista: uno nel 1972 per 'Una squillo per l'ispettore Klute' e un altro nel 1979 per 'Tornando a casa'. Nel 2017 le è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.