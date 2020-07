Golden Globe 2021, la cerimonia fissata per domenica 28 febbrraio

L'Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nuove date previste per poter ottenere una nomination ai Golden Globe 2021

I Golden Globe 2021 saranno consegnati il prossimo 28 febbraio. A darne la notizia è stata l'Hollywood Foreign Press che ha anche rivelato i termini per poter accedere alle nomination. La causa dello slittamento è dovuto principalmente alla diffusione di Covid 19 negli Stati Uniti ( qui gli ultimi aggiornamenti) e di conseguenza anche nella impossibilità di distribuire regolarmente i film nelle sale americane e internazionali.

Le nomination saranno annunciate il 3 febbraio 2021 ma i lungometraggi potranno inoltre essere distribuiti fino al 28 febbraio, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione condotta da Tina Fey e Amy Poehler, e le serie dovranno andare in onda prima del 31 dicembre. I membri dell'organizzazione potranno esprimere le proprie preferenze fino alla fine di gennaio e il turno successivo di votazioni, che stabilisce i vincitori, si svolgerà fino al 23 febbraio.

La cerimonia degli Oscar fissata il prossimo 25 aprile

Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar 2021 che si sarebbe dovuta svolgere il 28 febbraio, andrà in onda invece il 25 aprile 2021 su ABC. I Grammy Awards dedicati alla musica sono al momento posizionati in palinsesto su CBS per il 31 gennaio, una settimana dopo gli Screen Actors Guild Awards, i premi del sindacato degli attori, su TNT/TBS.