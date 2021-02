Golden Globes 2021, Tina Fey e Amy Poehler da New York e Los Angeles

L’edizione di quest'anno dei globi dorati sarà condotta sulle due coste americane, con le attrici statunitensi collegate una dalla Grande Mela e l'altra da Beverly Hills

L’edizione 2021 dei Golden Globe sarà presentata da Tina Fey e Amy Poehler sulle due coste americane: per la cerimonia dei globi dorati, infatti, le due attrici statunitensi saranno collegate una da New York e l’altra da Los Angeles.



Fey presenterà dal famoso ristorante di Manhattan, The Rainbow Room, dando il proprio contributo all’attesissimo evento dalla Grande Mela. La sua collega e amica Poehler si troverà presso il Beverly Hilton Hotel, a Beverly Hills (come lo stesso nome indica, chiaramente). Questo famosissimo albergo è dal 1961 la sede del premio annuale dei Golden Globe Awards, nonché tempio del divismo hollywoodiano.

Le sale del Beverly Hilton Hotel hanno accolto le star più famose del mondo e, stando a quanto ha rivelato il county assessor di Los Angeles Philip Watson (che sarebbe stato testimone dell’incontro tra i due), proprio questo albergo è stato il luogo in cui John Fitzgerald Kennedy e Marilyn Monroe si sarebbero dati appuntamento. Tra le tante celeb che il Beverly Hilton Hotel ha visto, si conta anche la cantante e attrice Whitney Houston, che purtroppo proprio tra queste mura è spirata l'11 febbraio 2012.

La data della cerimonia dei Golden Globes 2021

La data della cerimonia dei Golden Globes 2021

I Golden Globe verranno consegnati il prossimo 28 febbraio, con uno slittamento causato dall'emergenza sanitaria. La diffusione dei Covid-19 negli States ha inoltre impedito la regolare diffusione delle pellicole nelle sale statunitensi e internazionali, quindi anche questo è uno dei motivi che avrebbero reso necessario rimandare la cerimonia dei globi d'oro.

La consegna dei Golden Globes 2021

La consegna dei Golden Globes 2021

La 78a edizione dei Golden Globe Awards andrà in onda LIVE da costa a costa su NBC domenica 28 febbraio 2021, alle 20 ora locale. Quest'anno sono stati scelti come ambasciatori Satchel e Jackson Lee, figli del regista Spike Lee (tre volte candidato ai Golden Globe) e della produttrice Tonya Lewis Lee. Saranno loro i Golden Globe Ambassador per il 2021, e si tratta della prima volta nella storia dell'HFPA in cui due fratelli afroamericani ricoprono questa posizione. Jackson Lee è inoltre il primo ambasciatore maschio nero. "Guardiamo i Golden Globe da quando possiamo ricordare. Siamo orgogliosi di portare l'eredità di narrazione di nostro padre per attirare l'attenzione sulle comunità che ci stanno a cuore", ha dichiarato Satchel Lee. Jackson Lee, che di recente ha collaborato con Nike per disegnare un paio di Nike Air Jordan, ha aggiunto: "In qualità di creativo visionario, mio padre ha insegnato a me e a Satchel l'importanza dell'intrattenimento come catalizzatore culturale del cambiamento".

Chi è Tina Fey

approfondimento Coronavirus, slittata la cerimonia dei Golden Globes 2021 Tina Fey è un'attrice, autrice televisiva, comica e produttrice statunitense che nella sua rosea carriera ha vinto due Golden Globe, sette Emmy Awards, cinque Screen Actors Guild Awards e quattro Writers Guild of America Award.



Fey è nota soprattutto per le sue interpretazioni in Mean Girls, Saturday Night Live (SNL) e nella serie televisiva da lei creata, 30 Rock. Nel 2008 ha partecipato al film Baby Mama insieme a Amy Poehler, con cui quest’anno presenterà i Golden Globes.

Nel 2019 ha lavorato ancora con Amy Poehler sul set del film Wine Country, diretto e interpretato dalla stessa Poehler.