Coronavirus, slitta la cerimonia Golden Globes 2021

Golden Globe 2020: tutti i vincitori

L'anno scorso Martin Scorsese è rimasto senza premi, 1917 è stato il miglior film drammatico del 2019, Sam Mendes ha accettato la statuetta dopo aver ricevuto il premio anche come miglior regista. Massima delusione per Irishman di Martin Scorsese che non ha vinto nessun premio. Il sudcoreano Bong Joon-Ho con Parasite ha vinto come miglior film straniero. Tre premi al film di Tarantino Once Upon a Time in Hollywood: miglior commedia, sceneggiatura e attore non protagonista (Brad Pitt). Due golden globe a Rocketman, miglior attore (Egerton) e miglior canzone (I'm Gonna Love Me Again), il miglior attore è stato Joaquin Phoenix per Joker. Laura Dern ha vinto come migliore attrice non protagonista con Storia di un matrimonio. Renee Zellweger per Judy si è invece aggiudicata il premio come migliore attrice in un film drammatico, Premio alla carriera per Tom Hanks.