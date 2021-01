Il "Center for the Study of Women in Television and Film" dell’Università di San Diego ha rivelato che l’anno appena conclusosi è stato quello con il numero più elevato di pellicole firmate da registe donne. La percentuale di "director al femminile" è del 16%. Da "Wonder Woman 1984" a "Birds of Prey", ecco tutti i film del 2020 che alla regia hanno una lei