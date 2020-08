Mulan, nuovo trailer per il live-action Disney

Un minuto di pura azione per il lancio di “Mulan”, live action in uscita il prossimo 4 settembre 2020

Il live action di “Mulan” è tra i film più attesi del 2020 e ne è stato diffuso un nuovo trailer. L’epidemia dovuta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha costretto la Disney a modificare ripetutamente i propri calendari, non soltanto in relazione a questo titolo in particolare. L’ultimo annuncio ha però sancito la data ufficiale per la distribuzione del nuovo progetto di riscrittura dei classici d’animazione.

“Mulan” potrà essere apprezzato dai fan in tutto il mondo a partire dal 4 settembre 2020. Il titolo verrà caricato sulla piattaforma Disney+. Giungerà inoltre in sala, nei Paesi che hanno deciso di riaprire i cinema, con cautela e nel rispetto delle norme di sicurezza. Una mossa che ha fatto infuriare gli operatori del settore, che vedono così una chance sprecata per poter ripartire con un grande titolo. È prevedibile che la maggior parte del pubblico decida di spendere 29,99 dollari per vedere il film in casa, sentendosi al sicuro.

Disney ha voluto sottolineare come questa decisione non rappresenti il primo passo verso una nuova strategia commerciale. È stato intanto diffuso un nuovo trailer per il lancio del film. Un minuto di pura azione, che mostra come la protagonista sarà maggiormente impegnata in acrobatici combattimenti, rispetto alla versione animata.