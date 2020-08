Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Con l'aumento dei casi di coronavirus in Italia, il governo sta pensando a misure più restrittive per le discoteche, anche in vista del Ferragosto, ma è scontro con almeno la metà governatori. In Toscana si balla a due metri, mentre la Sardegna vuole tenere aperti i locali. Via libera, invece, per i test obbligatori per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta