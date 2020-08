Scuola, i nuovi banchi saranno prodotti da 11 imprese entro ottobre

Saranno 11 imprese, italiane e straniere, a produrre oltre 2,5 milioni di nuovi banchi per le scuole, in vista della riapertura in sicurezza degli istituti. La consegna è prevista entro il 12 settembre e si concluderà entro ottobre. È questo l’esito del bando di gara indetto dal Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri. Sono stati definiti infatti i contratti di affidamento ad aziende e raggruppamenti di imprese per la fornitura dei banchi monoposto, sia tradizionali che con sedute innovative. Esigenza nata per rispondere alle esigenze di distanziamento anti-Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE) nelle aule scolastiche. Al bando avevano partecipato 14 aziende.