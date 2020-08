Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Secondo l' ultimo bollettino , in Italia si sono registrati 523 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore. Monitoraggio Iss-ministero della Salute: tendenza ad un "progressivo peggioramento" , riportati 925 focolai (di cui 225 nuovi). Indice Rt nazionale 0.96, sopra 1 in nove Regioni. Avvisi di garanzia per Conte e ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza per la gestione dell'emergenza. Palazzo Chigi: atto dovuto, la procura ne ha chiesto l'archiviazione . Per chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna tamponi obbligatori . Stop agli arrivi anche dalla Colombia.