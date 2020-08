Il presidente dell’istituto previdenziale riferisce alla commissione Lavoro alla Camera: “Con il Cura Italia il governo ha messo disposizione 10 miliardi, predisposta una misura rapida che non esisteva in un momento in cui i cittadini assalivano i negozi”

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico riferisce alla commissione Lavoro alla Camera sulla vicenda del bonus per lavoratori autonomi e partite Iva assegnati per gli effetti dell'emergenza coronavirus e percepito anche da alcuni politici. "Con il Cura Italia il governo ha risposto mettendo a disposizione 10 miliardi e cercando di dare una risposta veloce ai cittadini. Erano momenti convulsi, con cittadini che assalivano i negozi, l'istituto ha risposto in modo efficace in 15 giorni, predisponendo una misura che non esisteva. Il bonus per gli autonomi. Lo ha elargito in 15 giorni, come chiesto dal governo”, ha detto Tridico. "La procedura costruita dall'amministrazione - ha continuato Tridico - si basa sulla legge, basandosi sui nostri archivi, si attinge alla presenza o meno di altri fondi previdenziali obbligatori”.