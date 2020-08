È polemica sui “furbetti” di Montecitorio, come sono stati soprannominati i cinque deputati che hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro al mese, nonostante lo stipendio di oltre 12 mila euro. Ma tra i percettori del bonus ci sarebbero anche duemila tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, presidenti di Regione e sindaci. Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano: "Non vivo di politica, ho preso bonus"

Continua la polemica sui “furbetti” di Montecitorio, come sono stati soprannominati i cinque deputati che hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro al mese per le partite Iva. Ne avevano diritto nonostante lo stipendio da parlamentari di oltre 12 mila euro, e l'hanno ottenuto. I loro nomi, al momento, non si conoscono, ma è trapelato che si tratterebbe di tre deputati della Lega, uno del M5s e di un quinto di Italia Viva. Secondo Repubblica, inoltre, tra i percettori del bonus ci sarebbero anche duemila tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, presidenti di Regione e sindaci. Da più parti arrivano pressioni perché i diretti interessati escano allo scoperto. Intanto, Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano per la lista 'Milano progressista' si è autodenunciata su Facebook: "Non vivo di politica, ho preso il bonus".

Di Maio: "Ora fuori i nomi" approfondimento Bonus tracker, dalla cassa integrazione al bonus vacanze Il caso è scoppiato quando la direzione centrale Antifrode, anticorruzione e trasparenza dell'Inps ha scopeto la stranezza, come ha rivelato La Repubblica. Immediate le reazioni del mondo politico. Il presidente della Camera Roberto Fico ha attaccato: “È una vergogna", facendo appello ai coinvolti perché "chiedano scusa e restituiscano quanto percepito". “Posso dire che è una vera vergogna?", ha scritto su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Critico anche Luigi Di Maio: “È davvero indecente". E sui nomi spiega: “Sono coperti dalla legge sulla privacy, ma gli italiani hanno il diritto di sapere chi sono. E se serve assumiamo ogni tipo di iniziativa parlamentare”. Mnetre Vito Crimi ha twittato: "Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del Movimento 5 stelle. Se così fosse, chiunque sia, sappia che oltre alla 'confessione' è meglio che presenti anche le dimissioni da parlamentare". Anche Matteo Salvini ha chiesto l'"immediata sospension" per i coinvolti, "chiunque siano".

Consigliera Milano: "Non vivo di politica, ho preso bonus" La mattina del 10 agosto, sul caso è uscita alla scoperto Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano per la lista 'Milano progressista': "Mi autodenuncio. Non vivo di politica perché non voglio e non potrei. Non potrei perché ho un mutuo, faccio la spesa, mantengo mia figlia e, addirittura, ogni tanto mi piace uscire e durante le ferie andare in vacanza", ha scritto su Fb. "Pur non cedendo alle sirene antipolitiche - scrive Pirovano - ho capito sulla mia pelle che avere un lavoro (nel mio caso più d'uno in regime di lavoro autonomo) mi consente di essere 'più libera' nell'impegno politico presente e ancora più nelle scelte sul futuro, per definizione incerto". Come tanti, prosegue, "mi indigno, perché è surreale, se un parlamentare in carica fruisce ammortizzatori sociali e penso sia paradossale che una misura di sostegno al reddito non preveda nessuna soglia di reddito".