Bonus partite Iva, anche cinque deputati lo hanno richiesto

Partite Iva, ma anche deputati. Cinque persone che svolgono il lavoro a Montecitorio, tra cui ci sarebbe anche un conduttore tv, sarebbero riuscite a richiedere e ricevere il bonus di 600 euro mensili, poi elevato a 1.000, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per l'emergenza Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). "Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano", ha tuonato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "È una vergogna", ha aggiunto il presidente della Camera Roberto Fico.

La notizia dei "Furbetti di Montecitorio", come sono stati soprannominati i cinque deputati, è arrivata dalla direzione centrale antifrode, anticorruzione e trasparenza dell'Inps ed è stata riportata domenica 9 dal quotidiano La Repubblica . Tutti i cinque, di cui non sono stati resi noti i nomi, sono possessori di partita Iva, liberi professionisti, co.co.co e autonomi.

Sui social: "Fico deve dare i nomi". Di Maio: "Si dimettano"

Mentre sui social molti utenti chiedono al presidente della Camera Roberto Fico di fare i nomi dei "furbetti", arrivano le prime reazioni politiche. "I nomi di queste 5 persone sono coperti dalla legge sulla privacy. Bene, siano loro allora ad avere il coraggio di uscire allo scoperto. Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano, se in corpo gli è rimasto ancora un briciolo di pudore", ha scritto Di Maio su Facebook. Poi ha aggiunto: "Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente". Sempre su Facebook, è intervenuto anche Fico. "È una vergogna. Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. È una questione di dignità e di opportunità. In quanto rappresentanti del popolo abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici", ha scritto. "Se confermato, questo sarebbe semplicemente uno scandalo - ha dichiarato invece in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli -. Ci aspettiamo un sussulto di dignità: i deputati di cui parla l'Inps chiedano scusa e, se li hanno presi, restituiscano immediatamente i soldi".