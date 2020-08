Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi 10 agosto

Coronavirus, Gentiloni: da Ue piani e tempi chiari, concentrarsi su 7-8 aree

"Senz'altro in questi mesi c'è stata una rivincita dell'Europa, che è tornata forte e si è imostrata centrale nel panorama internazionale". Lo dichiara in un'intervista al Corriere della Sera il Commissario europeo per l'Economia, il quale spiega che "rispetto alla crisi dell'euro, abbiamo compiuto in dieci settimane scelte che erano state negate o rinviate per dieci anni". Poi Gentiloni afferma che "l'Italia è importante" anche perché "siamo fra i maggiori beneficiari nei programmi varati in queste settimane" e che "il Recovery Plan abbia successo in Italia e' un fattore chiave". E anche qui, dice, "credo che ci sia una rivincita europea".