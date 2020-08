Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO

3/19 ©Getty

A preoccupare negli ultimi giorni sono i nuovi casi di persone positive rientrate dalle vacanze, con nuovi focolai che si sono sviluppati dopo il ritorno di comitive di giovani in Italia. Come per esempio in Toscana, dove l'8 agosto sono stati scoperti due focolai di questo tipo. Si tratta di 9 pazienti in provincia di Arezzo rientrati dall'estero (da Corfù, in Grecia) e di altri 4, abitanti nel Senese, rientrati dalla Croazia

Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata