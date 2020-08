1/30 ©Ansa

Il bonus per i negozianti dei centri storici è un aiuto a chi ha un'attività in una delle 29 città, tra capoluoghi e città metropolitane, più colpite dalla crisi per il coronavirus. Questa la decisione del governo per far arrivare un contributo ai piccoli commercianti

Dl agosto, via libera per misure da 25 miliardi