Bonus baby sitter terminato, serve rifinanziamento nel decreto agosto

Il bonus baby sitter è stato uno degli aiuti più apprezzati dalle famiglie in questi mesi di crisi economica. Il Ministero della famiglia lo ha introdotto da marzo per ripagare le spese delle famiglie per l’assunzione di baby sitter e per finanziare i congedi parentali. Per figli con meno di 12 anni è possibile ricevere fino a 1200 euro a nucleo attraverso il libretto famiglia dell’Inps. In alternativa si può richiedere un congedo parentale straordinario di 15 giorni al massimo. O ancora un aiuto economico per iscrivere i figli ai centri estivi. Sussidi particolarmente utili in questo momento in cui i dipendenti stanno tornando al lavoro dopo la cassa integrazione e lo smart working.

Nei giorni scorsi la legge di conversione del decreto “rilancio” aveva prorogato la scadenza dell’aiuto di un mese, al 31 agosto. Ma intanto a mancare sono però le risorse. Secondo il monitoraggio sui bonus di Sky TG24, i circa 1,6 miliardi di euro sono infatti terminati. Stando ai dati dell’Inps, hanno fatto richiesta dell’aiuto per i servizi di baby sitting e dei congedi straordinari circa 1,3 milioni di famiglie. Quanto basta per terminare i finanziamenti a disposizione.