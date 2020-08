La misura prevede uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali, per 6 mesi e per un importo massimo annuo di 8.060 euro, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020. Devono essere comunque versati i premi e contributi Inail. Rientra nel provvedimento anche chi trasforma contratti a tempo determinato in indeterminato