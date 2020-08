Dl agosto: spinta ai consumi da 2 mld, bonus con pagamenti Pos. FOTO

Il governo varerà in settimana il decreto. Nel progetto previste misure per rilanciare i consumi: si prevede un bonus legato ad alcune tipologie di spese con carte e bancomat fatte da qui alla fine dell'anno. Oltre a soldi usati in bar e ristoranti si starebbe valutando di incentivare con uno sconto a carico dello Stato gli acquisti di abbigliamento o elettrodomestici. Ancora da stabilire anche il meccanismo di sconto, se con una card o rimborsi direttamente ai contribuenti