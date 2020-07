Dl agosto, da cig selettiva a stop licenziamenti: la prima bozza. FOTO

1/15 ©Getty

Cassa integrazione Covid estesa ancora per nove settimane, ma selettiva e onerosa; blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre e l'azzeramento dei contributi per chi, pur avendone usufruito, non utilizzerà più la Cig; nuova proroga per i contratti a termine; aumento dell’assegno invalidi civili; bonus a stagionali del turismo e dello spettacolo. Sono alcune delle misure previste dalla prima bozza del decreto ribattezzato Dl Agosto. Ecco i provvedimenti nel dettaglio

