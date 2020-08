Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Anche questo weekend continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale nelle principali zone della movida. Un lavoro importante, a tutela dei cittadini di Roma e della loro salute, soprattutto in questo periodo di ripartenza dopo l'emergenza sanitaria". Lo riferisce la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - LO SPECIALE)

Per questo è stato predisposto un aumento degli agenti a Ponte Milvio, Trastevere, San Lorenzo, Rione Monti ma anche nelle piazze del Centro Storico e del litorale romano. "Proprio qui, nella zona del Pontile di Ostia, gli agenti hanno rilevato assembramenti in un ristorante che, per questo motivo, è stata sanzionato", fa sapere la sindaca. Nella zona di Roma Nord "gli agenti, in divisa ed in borghese, hanno effettuato un blitz in un locale molto noto che era stato segnalato per mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale. Oltre alla sanzione, il locale è stato chiuso per 3 giorni. Multato per lo stesso motivo anche un altro famoso locale nell'area del Foro Italico". Un'altra area controllata è stata quella del quartiere Appio Claudio, località di ritrovo. Alcuni punti particolarmente affollati sono stati isolati: tra questi, le principali piazze di Trastevere.