Coronavirus Rieti, focolaio in un centro estivo: sette contagiati

Un focolaio presso il centro estivo del Divino Amore, a Rieti, dove nei giorni scorsi un bambino di 8 anni che frequentava la struttura è risultato positivo al Covid-19, facendo scattare le indagini epidemiologiche per tutte le persone impegnate nelle attività del centro. Nelle ultime 24 ore, sono risultati positivi al coronavirus un'altra bambina di 7 anni iscritta al centro, un uomo di 62 anni, due maestre e due suore dell'istituto che ospita il centro estivo, per un totale di 7 contagi accertati. È quanto rende noto la direzione della Asl di Rieti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

Asl Rieti: “Non è tempo di rilassamenti o sconsideratezze”

"Non è tempo di rilassamenti o sconsideratezze: il nuovo aumento dei casi positivi in provincia di Rieti deve far riflettere tutti i cittadini sulla necessità di adottare le misure di prevenzione anti Covid-19 - scrive in una nota la Asl di Rieti - da parte di tutti i cittadini, ci aspettiamo un atteggiamento maturo e responsabile poiché il virus, come dimostra la curva epidemica, è ancora in circolazione. Sono misure semplici da adottare (uso della mascherina al chiuso o laddove non è possibile il distanziamento sociale, distanziamento interpersonale di almeno un metro, lavaggio frequente delle mani), a cui non si può contravvenire, perché ne va della salute di ognuno di noi".

I casi nel Reatino

Attualmente il totale dei pazienti positivi nel Reatino è pari a 20: 132 i contatti i in sorveglianza domiciliare, nessuno dei quali è sintomatico. La Asl prosegue le indagini epidemiologiche per isolare eventuali nuovi casi tra famiglie, bambini e personale del centro estivo.