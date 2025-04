Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna, sarà estradato

L'arresto è stato disposto in esecuzione di un ordine di carcerazione per un cumulo pene di quasi otto anni dopo che sono passate in giudicato due sentenze per i processi sulle aggressioni legate alla faida con il trapper Baby Touche e la rissa con sparatoria di corso Como

Le condanne

Il 12 marzo scorso era arriva la condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi per Simba La Rue, già condannato in via definitiva a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la "faida tra trapper", nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022, in via di Tocqueville vicino corso Como, a Milano. Durante una nottata della movida milanese, rimasero feriti due senegalesi per colpa della sparatoria. I giudici hanno condannato in via definitiva anche il trapper Baby Gang, di 2 anni 9 mesi e 10 giorni.