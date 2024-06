Simba La Rue è uscito dal carcere. Il Tribunale del Riesame ha accolto l’istanza dell’avvocato Niccolò Vecchioni e ha stabilito che il trapper, vero nome Mohamed Lamine Saida, 21 anni, sarà sottoposto alla sola misura cautelare dell’obbligo di dimora. Intanto il 4 giugno, nel corso del processo d’Appello con rito abbreviato per la rissa avvenuta nel luglio 2022 in zona corso Como, a Milano, dove due giovani senegalesi erano stati gambizzati, la sostituta procuratrice generale di Milano Daniela Meliota ha chiesto la conferma delle condanne attribuite in primo grado nel novembre 2023 al trapper (6 anni e 4 mesi), al collega Baby Gang (5 anni e 2 mesi), che è di recente tornato in carcere, e ad altri sei loro amici, compreso Faye Ndiaga (5 anni e 8 mesi), che aveva materialmente gambizzato i due giovani. I giudici di primo grado avevano riconosciuto tutte le imputazioni di rapina, rissa, lesioni gravi e detenzione di arma clandestina. La difesa aveva però puntato sul fatto che potesse cadere il reato più grave, la rapina. Quel giorno il gruppo aveva portato una pistola, aveva spiegato l'avvocato Vecchioni, perché "era in corso da mesi una faida con un altro gruppo", Simba era stato "quasi ucciso nel giugno del 2022" e si sentivano "tutti dei bersagli". Non ci sarebbe sarebbe stata alcuna rapina, quindi, perché "quella notte da parte loro ci fu un tentativo di difesa". L’udienza è stata rinviata al 9 luglio. Simba La Rue aveva ricevuto anche una condanna a 4 anni in un altro procedimento sulla “faida tra trapper”.