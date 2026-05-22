Clara e Sangiovanni, è uscito il brano Le ragazze

Nel 2024 Clara ha lanciato l’album Primo, certificato disco d’oro. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Ragazzi fuori e Nero gotico. Negli anni Sangiovanni ha scalato le classifiche con numerosi brani: da Malibu a Farfalle
Dopo giorni di attesa e teaser condivisi sui social, Clara e Sangiovanni hanno lanciato il brano Le ragazze. I due artisti hanno pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone ottenendo più di 17.000 like in meno di ventiquattro ore su YouTube.
clara e sangiovanni, il singolo le ragazze
Sangiovanni e Clara (FOTO) hanno lanciato il brano Le ragazze, candidato a tormentone estivo del 2026. Parallelamente, i cantanti hanno distribuito il videoclip ufficiale del brano. La canzone racconta la voglia di spensieratezza tra atmosfere estive e desiderio di libertà. Grande responso da parte del pubblico. Questo il testo del brano Le ragazze:
Cosa c’è cosa c’è
Cosa c’è questa sera
Passi da casa mentre finisco il make-up
Metti un vestito che si vede la schiena
Così quel tipo ci rimane di pietra
È la solita scena
Ci stanno guardando in tanti tanti tanti
Amore mio ma come biasimarli
Puoi farci pure ridere
Ma non farti troppi viaggi
Ci puoi incontrare in un sogno
O a fumare nelle piazze
Sarebbe la fine del mondo
Se in questa vita non ci fossero più
Siamo le ragazze
Andiamo in giro sempre con altre ragazze
E poi arriviamo in ritardo
Siamo la vergine Maria a cui chiedi una grazia
Il segreto mio è il segreto di un’altra
Che belle le ragazze
Se fanno bolle con le gomme le ragazze
A me fanno uscire pazzo
Lavorano aspettando agosto per le vacanze
Per non fare più le brave ragazze
Che belle le ragazze
Che belle le ragazze
Non so perché
Ma è iniziato da un gioco di sguardi
All’improvviso sono andato in sbatti
Non si muore per un no
Ma non si vive nemmeno di rimpianti
E allora mi son fatto avanti
Ed è andata bene
E mi ha detto che domani forse usciamo a bere
Son riuscito a farla ridere
Ma non risponde più ai messaggi
Ci puoi incontrare in un sogno
O a fumare nelle piazze
Sarebbe la fine del mondo
Se in questa vita non ci fossero più
Siamo le ragazze
Andiamo in giro sempre con altre ragazze
E poi arriviamo in ritardo
Siamo la vergine Maria a cui chiedi una grazia
Il segreto mio è il segreto di un’altra
Che belle le ragazze
Se fanno bolle con le gomme le ragazze
A me fanno uscire pazzo
Lavorano aspettando agosto per le vacanze
Per non fare più le brave
Ci divoriamo questa notte
Siamo l’amaro, siamo il dolce
Ma io nemmeno la conosco
Però ci son rimasto sotto, sotto, sotto
Siamo le ragazze
Andiamo in giro sempre con altre ragazze
E poi arriviamo in ritardo
Siamo la vergine Maria a cui chiedi una grazia
Il segreto mio è il segreto di un’altra
Che belle le ragazze
Che siano more rosse o bionde le ragazze
A me fanno uscire pazzo
Lavorano aspettando agosto per le vacanze
Per non fare più le brave ragazze
Che belle le ragazze
Che belle le ragazze
Che belle le ragazze
Che belle le ragazze
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Nel 2024 Clara ha debuttato in gara con il brano Diamanti grezzi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, l’artista ha lanciato l’album Primo, certificato disco d’oro. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Ragazzi fuori e Nero gotico. Spazio anche alle collaborazioni: da Un milione di notti con Mr. Rain al tormentone estivo Scelte stupide con Fedez.
Sangiovanni si è affermato con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il secondo posto nella finale del talent-show, il giovane artista ha lanciato il suo primo EP certificato con quattro dischi di platino. All’interno anche il tormentone estivo Malibu. Nel febbraio del 2022 l’artista ha conquistato il quinto posto con Farfalle al Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Lady e Tutta la notte. Dopo un periodo di pausa, nell’aprile dello scorso anno Sangiovanni (FOTO) è tornato con il brano Luci allo xeno.
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