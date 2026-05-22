Clara e Sangiovanni, è uscito il brano Le ragazze

Nel 2024 Clara ha lanciato l’album Primo, certificato disco d’oro. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Ragazzi fuori e Nero gotico. Negli anni Sangiovanni ha scalato le classifiche con numerosi brani: da Malibu a Farfalle

Dopo giorni di attesa e teaser condivisi sui social, Clara e Sangiovanni hanno lanciato il brano Le ragazze. I due artisti hanno pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone ottenendo più di 17.000 like in meno di ventiquattro ore su YouTube.

clara e sangiovanni, il singolo le ragazze

Sangiovanni e Clara (FOTO) hanno lanciato il brano Le ragazze, candidato a tormentone estivo del 2026. Parallelamente, i cantanti hanno distribuito il videoclip ufficiale del brano. La canzone racconta la voglia di spensieratezza tra atmosfere estive e desiderio di libertà. Grande responso da parte del pubblico. Questo il testo del brano Le ragazze:

Cosa c’è cosa c’è

Cosa c’è questa sera

Passi da casa mentre finisco il make-up

Metti un vestito che si vede la schiena

Così quel tipo ci rimane di pietra

È la solita scena

Ci stanno guardando in tanti tanti tanti

Amore mio ma come biasimarli

Puoi farci pure ridere

Ma non farti troppi viaggi

Ci puoi incontrare in un sogno

O a fumare nelle piazze

Sarebbe la fine del mondo

Se in questa vita non ci fossero più

Siamo le ragazze

Andiamo in giro sempre con altre ragazze

E poi arriviamo in ritardo

Siamo la vergine Maria a cui chiedi una grazia

Il segreto mio è il segreto di un’altra

Che belle le ragazze

Se fanno bolle con le gomme le ragazze

A me fanno uscire pazzo

Lavorano aspettando agosto per le vacanze

Per non fare più le brave ragazze

Che belle le ragazze

Che belle le ragazze

Non so perché

Ma è iniziato da un gioco di sguardi

All’improvviso sono andato in sbatti

Non si muore per un no

Ma non si vive nemmeno di rimpianti

E allora mi son fatto avanti

Ed è andata bene

E mi ha detto che domani forse usciamo a bere

Son riuscito a farla ridere

Ma non risponde più ai messaggi

Ci puoi incontrare in un sogno

O a fumare nelle piazze

Sarebbe la fine del mondo

Se in questa vita non ci fossero più

Siamo le ragazze

Andiamo in giro sempre con altre ragazze

E poi arriviamo in ritardo

Siamo la vergine Maria a cui chiedi una grazia

Il segreto mio è il segreto di un’altra

Che belle le ragazze

Se fanno bolle con le gomme le ragazze

A me fanno uscire pazzo

Lavorano aspettando agosto per le vacanze

Per non fare più le brave

Ci divoriamo questa notte

Siamo l’amaro, siamo il dolce

Ma io nemmeno la conosco

Però ci son rimasto sotto, sotto, sotto

Siamo le ragazze

Andiamo in giro sempre con altre ragazze

E poi arriviamo in ritardo

Siamo la vergine Maria a cui chiedi una grazia

Il segreto mio è il segreto di un’altra

Che belle le ragazze

Che siano more rosse o bionde le ragazze

A me fanno uscire pazzo

Lavorano aspettando agosto per le vacanze

Per non fare più le brave ragazze

Che belle le ragazze

Che belle le ragazze

Che belle le ragazze

Che belle le ragazze