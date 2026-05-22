Peaky Blinders, Charlie Heaton è Charles Shelby: diffusa la prima foto

Netflix e BBC hanno diffuso la prima immagine di Charlie Heaton nei panni di Charles Shelby, protagonista del nuovo capitolo di Peaky Blinders, creato da Steven Knight. La serie è in produzione a Birmingham ed è ambientata dieci anni dopo la Seconda guerra mondiale. Previste due nuove serie da sei episodi ciascuna, distribuite su BBC nel Regno Unito e su Netflix nel resto del mondo

La diffusione della prima immagine segna l’ingresso ufficiale di Charlie Heaton nell’universo di Peaky Blinders. Nella foto, l’attore interpreta Charles Shelby, volto della nuova generazione della famiglia al centro della saga creata da Steven Knight. L’immagine è stata diffusa da Netflix e BBC mentre la serie è in fase di produzione

Charles Shelby è un veterano di guerra che ha combattuto un conflitto violento, in gran parte dietro le linee nemiche. Tornato a casa, tenta di ricostruire una vita normale, scegliendo di allontanarsi dalla banda dei Peaky Blinders e dallo stile di vita che ha segnato la storia della sua famiglia. Una scelta che lo ha portato a interrompere anche i rapporti con il fratellastro Duke Shelby, interpretato da Jamie Bell, che non vede da anni. Il loro legame spezzato è uno dei nodi centrali del nuovo capitolo, ambientato nella Birmingham del secondo dopoguerra. Una città sospesa tra opportunità e pericoli costanti, scenario di una competizione feroce che ridefinisce equilibri e poteri rispetto al passato.

Cast, produzione e distribuzione

Oltre a Charlie Heaton e Jamie Bell, nel cast figurano Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch e Lucy Karczewski, al suo debutto televisivo. La serie è prodotta da Kudos, società del gruppo Banijay UK, e da Garrison Drama. Le riprese sono in corso ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham e nelle aree circostanti.

Il progetto prevede due serie, entrambe composte da sei episodi della durata di 60 minuti. La messa in onda è prevista su BBC iPlayer e BBC One nel Regno Unito e su Netflix nel resto del mondo