14 serie tv da vedere a maggio, da Rosa Elettrica a Off-Campus

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Berlino e la dama con l’ermellino - Netflix. Il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, che prosegue l’universo de La casa di carta e Berlino, arriva su Netflix dal 15 maggio. Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l'ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.

Berlino e la Dama con l'Ermellino, il teaser trailer dello spin-off de La casa di carta